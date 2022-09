Perché scioperano i lavoratori Atm a Milano

Lo hanno scritto in maiuscolo, in una nota, sottolineato: "Basta aggressioni". È questa, semplice e chiara, la richiesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale che hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 16 settembre, un'agitazione che rischia di mandare nel caos la metro e i mezzi Atm a Milano.

"Il nostro lavoro è trasportare le persone e vogliamo farlo in sicurezza ed invece", si legge in un comunicato con cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti e Fast Confsal hanno elencato una serie di episodi violenti che hanno avuto come vittime lavoratori delle aziende di Tpl.

"Ci troviamo di fronte ad un bollettino di guerra che non si arresta. Sta diventando normale leggere la notizia di un autista picchiato o di un controllore malmenato tra l'indifferenza generale di aziende e istituzioni: in ogni parte del Paese, senza distinzione tra piccole e grandi città, in ogni zona del centro così come delle periferie, senza escludere le tratte extraurbane", hanno proseguito le sigle. "Un'indifferenza generale che toglie valore, rilevanza e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, in qualsiasi condizione, ad ogni ora, permettono alle persone di spostarsi. Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere da solo ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili conseguenze, senza alcuna protezione se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria incolumità per tornare a casa sani e salvi", hanno rimarcato i sindacati.

E ancora: "Un tale stato di cose non è più tollerabile. Ora bastam non è più tempo solo di parole e buoni propositi. Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le aziende e le istituzioni a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori e occorre dare immediata attuazione al protocollo sulla sicurezza sottoscritto a marzo con i ministeri competenti, per prevenire e scoraggiare le aggressioni e per assistere le vittime, dal punto di vista sanitario e legale - hanno auspicato i lavoratori -. Lo chiediamo da anni e continueremo a batterci fino a quando non saranno attuate soluzioni concrete a protezione e tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dell'utenza".