Perché sono stati cancellati così tanti di voli negli aeroporti di Milano

Centinaia di voli sono stati cancellati negli aeroporti milanesi di Linate, Malpensa e Orio al Serio nella giornata di domenica 4 giugno. Il motivo? Uno solo: lo sciopero nazionale di 24 ore annunciato per lo scorso 19 maggio e successivamente rinviato a oggi.

A incrociare le braccia è stato il personale di Enav (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) ma anche i lavoratori dell'handling cioè i servizi aeroportuali e di diverse compagnie.

Non è prevista alcuna compensazione per ritardi e cancellazioni in caso di sciopero, dato che è considerata una "causa di forza maggiore". Le compagnie aeree devono provvedere a "riproteggere" i passeggeri. Tradotto? Ricollocarli su un volo alternativo a quello cancellato.

I motivi dello sciopero

Per quale motivo scioperano i lavoratori del trasporto aereo? La motivazione è stata spiegata in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo: "La situazione per il settore dell’handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti".