Ospedali San Giuseppe e MultiMedica, scioperi contro il nuovo contratto

I medici dell'ospedale San Giuseppe di Milano, del gruppo MultiMedica, sciopereranno venerdì 18 marzo; quelli dell'Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni lunedì 21 marzo. L'agitazione è dovuta all'applicazione del contratto delle case di cura private e all'esodo di professionisti dovuto ai carichi di lavoro, definiti "difficilmente sostenibili". Lo si legge in una nota dell'associazione nazionale medici degli istituti religiosi spedalieri (Anmirs).

Nei giorni scorsi, il gruppo MultiMedica aveva recepito il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza medica della sanità privata Aris (Associazione religiosa Istituti socio-sanitari)-Cimop (Confederazione italiana medici ospedalità privata). "A questo - si legge in una nota del sindacato - aggiungiamo che molti medici sono retribuiti con confusi contratti 'misti' e retribuzioni erogate in parte come dipendenza e in parte come libera professione. Questo si ripercuote sul montante contributivo Inps e sul Tfr, con evidente ricaduta sulle pensioni future. Questo trattamento non viene accettato soprattutto dai giovani medici, attirati sempre più dalla chiarezza normo-economica della ospedalità pubblica ed equiparata. La proprietà intende però perseverare su questa strada e quindi penalizzare i colleghi che lavorano nei nostri ospedali, rispetto a chi lavora altrove con le stesse mansioni".

Inoltre, "la proprietà pretende che i medici dimissionari (anche chi è andato in pensione) restituiscano gli anticipi contrattuali con richieste di restituzione che arrivano fino a 16 mila euro. Tutto questo rischia di ripercuotersi sulla qualità di assistenza ai pazienti, sulla ricerca clinica, sui percorsi formativi degli specializzandi e degli studenti". Il sindacato chiede l'applicazione del contratto degli ospedali classificati ed equiparati.