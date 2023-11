Ridotta la durata dello sciopero dei trasporti: 4 ore di stop a treni e mezzi

Venerdì 17 novembre ci sarà lo sciopero anche nel settore dei trasporti ma avrà una durata di 4 ore e non di 8 come inizialmente previsto. È il "compromesso" trovato in extremis tra sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Lo sciopero nazionale sarà dalle 9 alle 13. Cgil e Uil infatti hanno deciso di ridurre la protesta come richiesto dal Garante sugli scioperi e previsto dalla ordinanza di precettazione del ministro Matteo Salvini. "Prendiamo atto della scelta grave del governo sulla precettazione per salvaguardare i lavoratori che avrebbero pagato sanzioni pesanti e in questo caso lo sciopero dei trasporti sarà dalle 9 alle 13", ha detto in conferenza stampa il leader Cgil, Maurizio Landini.

La precettazione, ha detto Landini attaccando l'esecutivo, "è un atto che nella storia del nostro paese, con queste forme, non è mai avvenuto. Non è mai avvenuto che un governo intervenisse per precettare e impedire ai lavoratori di esercitare un diritto allo sciopero, un diritto soggettivo, individuale, messa oggi in discussione".

Gli orari aggiornati dei treni per lo sciopero

Per quanto riguarda Milano, lo sciopero non coinvolge direttamente il personale di Trenord ma vi potranno aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture, Ferrovienord Spa e Gruppo FS Italiane. Quindi non si escludono disagi dalle 9 alle 13.

Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10, ha spiegato l'azienda di piazzale Cadorna. "L'eventuale interruzione delle linee ferroviarie, potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord".

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie per i soli collegamenti aeroportuali:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1)

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50

Trenitalia ha informato che lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane comprendente Trenitalia, Trenitalia Tper e Busitalia Rail Service S.r.l ad esclusione del personale della Divisione Regionale Piemonte. Per questo i treni possono subire cancellazioni o variazioni: con modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione della protesta.

Lo sciopero non riguarda metro e bus Atm a Milano

A Milano il trasporto pubblico locale (tpl) non si fermerà (mentre metro, bus e tram si fermeranno nelle altre città italiane). I lavoratori del gruppo Atm infatti non potranno scioperare perché una settimana prima, venerdì 10, alcuni di loro, rappresentati dai sindacati Al Cobas, avevano aderito a un'altra agitazione di settore.

E la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali prevede, infatti, che tra "l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero".

La stessa società dei trasporti milanesi ha sottolineato che venerdì 17 lo sciopero non riguarda i servizi Atm: "Tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente". In compenso sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è già in calendario - per fine mese - una nuova possibile agitazione del personale Atm (con metro, bus e tram di nuovo a rischio).