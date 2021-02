Sciopero mezzi oggi: chiuse le metro Atm a Milano fino alle 13.30, 'ridotti' autobus e tram

È il giorno dello sciopero dei mezzi Atm a Milano. Oggi, lunedì 8 febbraio, va infatti in scena l'agitazione nazionale proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl e Fast Consal, che richiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. I lavoratori incrociano le braccia per 4 ore.

Pesantissimi i disagi in città. Stando a quanto comunicato da Atm, alle 9.30 sono state chiuse le linee metroplitane ed è stata ridotta la circolazione dei mezzi di superficie, bus, tram e filobus.

L'agitazione dura fino alle 13.30, quando - ha fatto sapere la società di Foro Bonaparte in una nota - "le linee della rete metropolitana e di superficie tornano in normale servizio, per tutto il resto della giornata".

Sciopero anche dei treni

"Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus" di Agi", ha poi spiegato Atm. Saranno "garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio".

È iniziato invece alle 9 lo sciopero dei ferrovieri, che mette a dura prova la circolazione dei convoglio Trenord. E domani, martedì 9 febbraio, i lavoratori del settore ferroviario incroceranno di nuovo le braccia dalle 9 alle 17.