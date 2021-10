Sciopero mezzi a Milano oggi: metro (quasi) regolari, bus rallentati. La diretta

È il giorno dello sciopero. Oggi, lunedì 11 ottobre, va in scena a Milano e nel resto d'Italia lo sciopero generale proclamato da tutti i sindacati di base.

I disagi più pesanti, inevitabilmente, rischiano di verificarsi nel settore dei trasporti, con treni - anche a lunga percorrenza - e mezzi del trasporto pubblico locale che potrebbero fermarsi per quello che rischia di essere un inizio settimana da incubo per i pendolari meneghini.

Sciopero a Milano, la diretta: metro quasi tutta ok

Aggiornamento 18:50: Atm ha fatto sapere che a partire dalle 19:00 i treni viaggeranno "nella tratta Sesto-Molino Dorino. Saranno chiuse le tratte Pagano-Bisceglie e Molino Dorino-Rho Fieramilano". Non solo, ci saranno "Riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus sulle linee di superficie".

In mattinata, dopo la prima fascia di garanzia, i mezzi avevano continuato a circolare e non si era registrata nessuna criticità.

Sciopero treni, la diretta

Lo sciopero dei convogli regionali di Trenord è scattato alle 21 di ieri, domenica 10 ottobre. Dalle 6 di questa mattina è in vigore la fascia di garanzia, anche se al momento si registrano comunque cancellazioni tra le partenze e gli arrivi nella stazione centrale di Milano e in quella di Porta Garibaldi. La fascia di garanzia termina alle 9 e da quel momento in poi la circolazione non è più garantita.

Italo e Trenitalia hanno pubblicato in anticipo una lista dei treni che saranno effettuati.

Sciopero a Milano, i motivi

A proclamare lo sciopero, inizialmente previsto per il 4 ottobre e poi rinviato per le elezioni comunali, sono state le sigle Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit.

L'obiettivo è schierarsi contro i "licenziamenti" e la "macelleria sociale", contro "lo sblocco dei licenziamenti, per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l’attacco all’occupazione e ai salari" e "per il rilancio dei salari, con forti aumenti economici e con l'istituzione di un meccanismo di piena tutela dei salari dall’inflazione".

E ancora: i sindacati chiedono "garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati" e "l'accesso gratuito e universale ai servizi sociali e un unico sistema di ammortizzazioni sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario". Si auspicano poi interventi di "contrasto alla precarietà e allo sfruttamento", come "l'abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte contrasto all'utilizzo indiscriminato dei contratti precari".

Altri obiettivi della protesta sono il "rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione", "una vera democrazia sindacale" e "la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative".