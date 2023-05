Oggi sciopero di 24 ore: bus Autoguidovie a rischio

Oggi venerdì 12 maggio è in programma uno sciopero di 24 ore del personale dei bus Autoguidovie, come da calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Osr Faisa-Cisal.

I mezzi della società Autoguidovie potrebbero dunque lasciare a piedi i pendolari nei bacini di Milano, Pavia, Cremona, Monza Brianza (ma anche nel bolognese). Dall'azienda informano che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea, dall'orario d'inizio servizio alle ore 8:29 e quelle dalle 15 alle ore 17.59. Tutte le altre corse invece non saranno garantite. Inoltre, Atm fa sapere sul proprio sito che potrebbero avere ritardi o essere cancellate anche le corse di queste linee Autoguidovie: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433.

Per farsi un'idea dell'entità del disagio basti sapere che l'ultimo sciopero proclamato da Faisa Cisal per Autoguidovie ha visto l'adesione del 44% del personale nella fascia serale, quella coinvolta dalla protesta. Si sciopera per il rinnovo del contratto aziendale e per pretendere una maggiore attenzione sul tema della manutenzione e dell'allestimento del parco mezzi.

Regolari i mezzi Atm e i treni

Lo sciopero, a differenza di un altro in programma per fine mese (qui i dettagli), non riguarda il personale del trasporto pubblico locale milanese, quindi i mezzi Atm (metro, bus e tram) saranno regolari così come il trasporto ferroviario (Trenord e Trenitalia). Mentre pochi giorni dopo arriverà uno sciopero del personale di Italo Ntv.