Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, bus e tram): aggiornamenti in diretta

Nella giornata di oggi, giovedì 28 aprile, è in programma uno sciopero del personale Atm di 4 ore. I sindacati hanno confermato la protesta e, a seconda delle adesioni dei lavoratori, è a rischio il funzionamento di metro, bus e tram. La manifestazione riguarderà i lavoratori aderenti alla sigla Faisa Confail, come conferma il portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qui seguiremo gli aggiornamenti forniti dall'Azienda trasporti milanesi in diretta.

L'orario Atm per lo sciopero 28 aprile

"Per giovedì 28 aprile la segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Faisa Confail ha proclamato uno sciopero nazionale del tpl di 4 ore, che interesserà anche i lavoratori del gruppo Atm S.p.A", scrive Atm in una nota. "L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle ore 12.45", prosegue l'azienda.

Lo sciopero è stato indetto - stando a quanto indicato dal sindacato stesso - "per rivendicare il rinnovo del Ccnl di categoria scaduto nel 2017, rispetto al quale la revisione delle retribuzioni in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia da Sars-Cov 19 tuttora in corso, l'orario e l'organizzazione del lavoro, ivi compresa quella dello smart working".

I prossimi scioperi dei mezzi

Per il mese di maggio sono in programma diversi scioperi. Il 20 maggio Cub e Sgb hanno indetto una manifestazione generale di 24 ore: dovrebbe quindi coinvolgere anche i treni e il trasporto pubblico locale, quindi metro, bus e tram. Il 30 maggio diverse sigle sindacali - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna, Faisa-Cisal - hanno deciso di bloccare il trasporto pubblico locale. Sul sito dedicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti informano che la manifestazione sarà di 24 ore e senza fasce di garanzie.