Sciopero mezzi oggi venerdì 20 maggio: sospesa M3

Per venerdì 20 maggio 2022 le organizzazioni sindacali Cub e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati, a cui ha aderito il sindacato Cub Trasporti.

Orari linee Atm

Le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18.

Aggiornamento ore 18

"Dalle 18.00 - scrive Atm in una nota - il servizio continua regolare sulle linee M1, M2 e M5. La circolazione sulla linea M3 viene gradualmente sospesa fino al termine del servizio. Maggiori attese alle fermate per bus, tram e filobus".

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.

Motivazioni dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto “per l’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli eserciti; per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari; per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e la reintroduzione della scala mobile; per l’approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso; contro le politiche di privatizzazione; contro le spese militari dirette, indirette e indotte e la destinazione delle relative risorse alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti ed al salario garantito per disoccupati e sottoccupati; per la riduzione dell’orario a parità di salario”.