Lo sciopero dei trasporti di 24 ore in programma per oggi nel Milanese

Inizia mercoledì 20 marzo la prima serie di scioperi dei trasporti che coinvolgerà Milano e il Milanese. L'agitazione riguarda Movibus di San Vittore Olona. Come indicato dal calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero avrà una durata di 24. Anche se le proteste 'grosse' arriveranno nei giorni successivi e saranno tutte concentrate tra venerdì 22 e sabato 23: con i mezzi Atm (metro, tram e bus) e i treni Trenord e Trenitalia.

"La segreteria territoriale di Usb lavoro privato ha comunicato la proclamazione di uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Movibus Srl per la giornata di mercoledì 20 marzo 2024", avvisa la società. "Lo sciopero in questione - continua la nota - riguarderà anche il personale viaggiante della scrivente società osservando le seguenti modalità di astensione della prestazione lavorativa: da inizio servizio alle ore 5:30; dalle ore 8:30 alle ore 12:30; e dalle ore 15:30 a fine servizio. Pertanto le corse previste nella fascia oraria sopraindicata, potrebbero non essere effettuate".

"Operai ed impiegati potrebbero invece astenersi dalla prestazione lavorativa per l'intera giornata del turno di lavoro programmato. Si rende noto che l'ultimo sciopero indetto da Usb lavoro privato ha registrato un'adesione del 15%. Tale comunicazione è in ottemperanza alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000 e successive integrazioni".

Lo sciopero dei mezzi Atm a Milano

Venerdì 22 marzo l'agitazione riguarda il personale del gruppo Atm. A rischio a Milano ci saranno dunque i mezzi del trasporto pubblico locale: metro, bus e tram. La protesta in quel caso è stata proclamata dal sindacato Al Cobas, come indicato dal ministero. Le ragioni dell'astensione dal lavoro sono diverse ma tutte legate esplicitamente alle condizioni contrattuali del personale (le trovate qui). L'agitazione potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio, ha indicato Atm.

Lo sciopero dei treni per il weenked: orari

Per concludere i potenziali disagi, 24 ore dopo, tra sabato 23 e domenica 24, sono a rischio i treni. Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale per il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Sul sito del ministero spiegano che il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia sarà a rischio dalle 21 di sabato 23 alle 21 di domenica 24 marzo. Trenord e Trenitalia hanno pubblicato orari e fasce di garanzia.