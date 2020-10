Sciopero generale, rischio caos a Milano: da stasera Trenord, da domani i mezzi di Atm

Da giovedì sera i treni. Da venerdì mattina ancora i treni, poi autobus e tram. Da venerdì sera le metropolitane. È in arrivo lo sciopero generale che rischia di paralizzare una Milano già alle prese con l'emergenza coronavirus e, dalle 23 di giovedì, con il coprifuoco.

Tra il 22 e il 23 ottobre va infatti in scena l'agitazione proclamata dal sindacato Cub, confederazione unitaria di base, che chiede - si legge nella locandina - di "uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo per garantire lavoro stabile e tutelato, per aumentare salari, redditi, diritti e welfare".

Allo sciopero possono partecipare i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, ma è innegabile che Il rischio caos più concreto riguarda il settore del trasporto pubblico locale e del settore ferroviario, con i mezzi cittadini e i convogli che non sono assicurati e che stanno già facendo i conti con il rischio assembramento e la corsa a creare nuovi posti.

Sciopero oggi e domani a Milano, orari Trenord

A dare il via allo sciopero saranno i dipendenti Trenord. "Si avvisa che il sindacato Cub Trasporti ha aderito allo Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario, dalle ore 21:00 del 22 ottobre 2020 alle ore 21:00 del 23 ottobre 2020", ha fatto sapere in una nota l'azienda. "Pertanto, il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni", l'avviso ai viaggiatori.

Lo sciopero andrà quindi in scena dalle 21 di oggi giovedì ottobre alle 21 di venerdì, ma come sempre sono previste delle fasce di garanzia, finestre orarie in cui i treni circoleranno regolarmente. "Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 di venerdì, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti", ha spiegato Trenord.

Quindi: tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di venerdì i treni dovrebbero viaggiare regolarmente. "Si precisa che giovedì 22 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00", ha proseguito Trenord.

Sciopero domani a Milano, orari Atm

A Milano città, invece, il blocco potrebbe coinvolgere i mezzi di Atm, con i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram che rischiano di fermarsi a partire da domani, venerdì.

"Per venerdì 23 ottobre la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore che interesserà anche i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A", ha fatto sapere in una nota l'azienda di Foro Bonaparte.

"L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio", mentre "per il personale di metropolitana l’agitazione è prevista dalle ore 18.00 al termine del servizio", ha informato Atm.

Quindi: le metro saranno regolari fino all 18 - mentre c'è il concreto rischio stop dalle 18 di venerdì in poi - e bus e tram potranno fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

Sciopero generale, orari Italo e Trenitalia

A rischio anche i treni nazionali a lunga percorrenza di Trenitalia e Italo. "Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione", si legge sul sito della società, che ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Decisione uguale anche per Italo, che ha già reso noto l'elenco dei convogli che verranno effettuati regolarmente nonostante lo sciopero.