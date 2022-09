Sciopero metro e mezzi oggi venerdì 16: aggiornamenti e orari

Per oggi venerdì 16 settembre le sigle sindacali (tra cui Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Orsa Trasporti, Fast e Faisa) hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale.

Orari sciopero metro, bus e tram

Il servizio di metropolitane, tram, bus e filobus potrebbe risentire dello sciopero tra le 8:45 e le 15. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare dalle 8:30 alle 16:30.

Linee Autoguidovie

I bus potrebbero risentire dello sciopero tra le 11 e le 15 e tra le 18 e le 22.

Motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato “contro gli episodi di aggressione al personale di front line registrati su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi.” L’azione è stata proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e ss.mm., che prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applichino in casi di astensione dal lavoro di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.