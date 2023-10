La settimana dello sciopero generale dei trasporti: orari di treni e metro

Venerdì 20 ottobre sarà il giorno dello sciopero generale dei trasporti. A rischio, per 24 ore, ci saranno i mezzi Atm (metro, tram e bus) e i treni di Trenord e Trenitalia. A proclamare l'agitazione sono i lavoratori del settore pubblico e privato rappresentati dalle sigle Cub, Sgb, Si Cobas, Adl Varese e l’Usi, Unione sindacale italiana (non per il settore dei trasporti), come comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nella sua pagina dedicata agli scioperi.

Gli orari di metro e mezzi Atm per lo sciopero

Per 24 ore, quindi, il rischio caos sulle strade cittadine sarà molto concreto. Lo sciopero a Milano è stato confermato dall'Azienda dei trasporti milanesi. La protesta potrebbe coinvolgere le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio e le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Non solo in città, dove comunque i disagi effettivi dipenderanno dall'adesione del personale (qui l'adesione dei lavoratori Atm negli ultimi scioperi). L'agitazione potrebbe coinvolgere anche la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm. Il servizio, comunica l'azienda, sarà a rischio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Le fasce orarie per lo sciopero dei treni Trenord

In Lombardia, i treni dell'azienda Trenord sono a rischio dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre. "Pertanto - ha scritto Trenord in una nota - i servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti".

"Precisiamo - prosegue il comunicato - che giovedì 19 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22".

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie:

a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”

"Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor", conclude la società di piazzale Cadorna.

Sciopero anche in autostrada e negli aeroporti

Il personale del settore aereo incrocia le braccia per 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte. Quello di autostrade dalle 22 del giovedì alle 22 di venerdì.

Perché scioperano i lavoratori

Lo sciopero è stato proclamato per "il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra".