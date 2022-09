Confermato lo sciopero dei mezzi Atm: gli orari di metro e bus

Confermato lo sciopero del personale Atm per venerdì 16 settembre a Milano. Quel giorno bus, tram e metro saranno a rischio per diverse ore. La protesta nasce, secondo gli organizzatori, per chiedere più sicurezza per i dipendenti dei trasporti pubblici. La manifestazione ha carattere nazionale. I lavoratori dovrebbero incrociare le braccia per otto ore.

Sciopero dei mezzi a Milano: orari di metro e bus

"A Milano, l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile solo dalle 8.45 alle 15", comunica Atm con una nota. Lo sciopero, ricordiamo, è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti e Fast Confsal, dopo gli episodi di aggressione al personale di front line registrati in tutta Italia negli ultimi mesi.

"L'azione - si legge ancora nella nota di Atm - è stata proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 146/90 e ss.mm., che prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applichino in casi di astensione dal lavoro di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".

Tra le aggressioni ai dipendenti che lavorano nel trasporto pubblico anche quella avvenuta a Milano, nella stazione di Affori M3, lo scorso 9 settembre, quando un controllore di Atm di 36 anni era stato preso a testate in faccia da un passeggero senza biglietto, che poi era scappato.