Sciopero dei mezzi a Milano: metro, tram e bus rischiano di fermarsi

Metro, tram e bus di Milano potrebbero fermarsi martedì 2 maggio e trasformare il rientro dal ponte della festa dei lavoratori in una giornata nera (almeno sul fronte dei trasporti). Per il primo giorno lavorativo di maggio, infatti, è in programma infatti uno sciopero dei mezzi Atm. L'agitazione, preannunciata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata confermata anche dall'Azienda trasporti milanesi con una nota.

L'orario dello sciopero dei mezzi del 2 maggio

"Martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 12.45", scrive Atm nel comunicato.

Lo sciopero è stato proclamato "per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Tutti i mezzi che si fermeranno

Per il momento non è chiaro quali e quanti mezzi rimarranno fermi a causa dello sciopero, i disagi effettivi si conosceranno soltanto il giorno stesso. Tutto dipenderà dall'adesione effettiva dei lavoratori (a questo indirizzo possono essere consultate le percentuali di adesione agli scioperi recenti). C'è però una certezza: lo scioperò avrà una durata di 4 ore.

Lo stesso giorno Slai-Prol-Cobas organizza uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico.

Lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale arriverà subito dopo quello del personale ferroviario. I treni saranno a rischio per 24 ore tra il 30 aprile e il primo maggio.