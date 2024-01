Sciopero confermato: gli orari di treni, metro e bus Atm a Milano

Si avvicina il giorno del primo sciopero dei trasporti del 2024: mercoledì 24 gennaio. Quando a Milano - e in tutta Italia - i mezzi saranno a rischio per 24 ore. Non solo metro, bus e tram Atm. Per i pendolari che ogni giorno vanno e vengono dalla città saranno in dubbio anche diversi treni Trenord. In quest'ultimo caso non sono direttamente i dipendenti della compagnia dei treni a scioperare ma quelli di Ferrovienord che gestiscono una parte della rete. La protesta, in programma da tempo sul calendario dedicato agli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata confermata sia dall'Azienda trasporti milanesi che dalla Trenord.

Gli orari dello sciopero dei mezzi Atm a Milano

L'agitazione avrà carattere nazionale ed è stata proclamata dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. "A Milano - scrive Atm - lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". I disagi riguarderanno anche la funicolare Como-Brunate, gestita dall'azienda milanese: lì lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio. Al di là delle fasce orarie di garanzia, i disagi dipenderanno tutti dall'adesione del personale che si scoprirà soltanto il giorno stesso dello sciopero.

Gli orari dei treni Trenord per lo sciopero

Sciopero che, come detto, interessa il anche il personale del gestore dell'infrastruttura FerrovieNord, motivo per il quale anche alcuni treni Trenord sono a rischio. Le fasce orarie di garanzia andranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Potrebbero essere interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna - Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee Ferrovienord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali: