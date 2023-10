Sciopero generale dei trasporti: gli orari dei treni

Venerdì 20 ottobre 2023 sarà una giornata da bollino nero per la mobilità, è in programma infatti uno sciopero dei trasporti generale. La manifestazione coinvolgerà il personale delle aziende dei trasporti locali, quindi Atm a Milano, ma anche quello delle aziende ferroviarie, Trenord e Trenitalia.

I treni saranno a rischio per 24 ore, come annunciato sul portale dedicato agli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Nel dettaglio, secondo quanto pubblicato, il personale di Trenord e Trenitalia potrebbe incrociare le braccia dalle 21 di giovedì 19 alle 21 del venerdì 20. Per quanto riguarda l'azienda dei treni regionali di Trenord, le fasce orarie di garanzia non sono state ancora comunicate ma ci saranno.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas e Adl Varese. Protestano anche gli incaricati di autostrade e del comparto aereo.