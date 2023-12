In arrivo i due giorni neri dei trasporti a Milano: gli orari degli scioperi Atm e Trenord

Il giovedì nero dei treni. Il venerdì nero dei mezzi. A Milano è in arrivo un doppio sciopero dei trasporti, che rischia di mandare nel caos per 48 ore la circolazione dei convogli regionali e di metropolitane, autobus e tram.

Si parte il 14 dicembre, quando va in scena l'agitazione dei lavoratori Trenord indetta dai sindacai Uilt Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie. A rischio stop staranno i treni che si muovono in tutta la regione, con i ferrovieri che incroceranno le braccia dalle 9.01 alle 16.59. Stando a quanto spiegato dalla stessa Trenord in una nota, "il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni".

"Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale ed arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:01", ha chiarito l'azienda di piazzale Cadorna. Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali Malpensa express.

Il giorno dopo, venerdì 15 dicembre, sarà invece la volta dei lavoratori di Atm. L'agitazione è stata proclamata da Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Al Cobas e Usb lavoro privato. Si tratta della protesta inizialmente indetta per il 15 novembre scorso prima che i lavoratori fossero precettati dal ministero dei trasporti, Matteo Salvini, che aveva ridotto l'astensione dal lavoro a un massimo di quattro ore, spingendo così le sigle a spostare tutto a una nuova data.

Nel capoluogo meneghino - ha annunciato Atm - "l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio". Saranno due, quindi, le fasce di garanzia: i mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata invece si rischia lo stop.