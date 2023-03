Confermato lo sciopero mezzi (metro e bus) venerdì 31 marzo

È stato confermato lo sciopero mezzi per venerdì 31 marzo a Milano. L'agitazione, secondo quanto riferito al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolge il personale di Autoguidovie Regione Lombardia per 4 ore (18-22) e quello del gruppo Atm (orari ancora non comunicati). Si ferma anche, a livello nazionale, il personale di Mercitalia Rail per 24 ore.

Le braccia incrociate sono state indette da Al-Cobas e Osr Faisa-Cisal. Qui si può consultare il tasso di adesione dei lavoratori Atm ai passati scioperi.