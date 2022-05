Altro sciopero in arrivo, a rischio i mezzi Atm

Dopo un weekend con i treni Trenord bloccati da uno sciopero del personale, per la 'gioia' dei pendolari, la settimana sul fronte dei trasporti non poteva che aprirsi con la conferma di un altro sciopero che riguarderà questa volta, a Milano, anche i mezzi Atm. Venerdì 20 maggio, secondo quanto comunicato dai sindacati Cub e Sgb al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, è in programma uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Protesta alla quale Cub Trasporti ha aderito.

L'orario dei mezzi Atm per lo sciopero del 20 maggio

L'Azienda trasporti milanese sul proprio portale ha già annunciato gli orari 'calcolato' i potenziali disagi della manifestazione in programma. "Le metropolitane - scrivono - sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18".

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero dei mezzi

Lo sciopero è stato indetto, stando alla nota dei sindacati, "per l'immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli eserciti; per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari; per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e la reintroduzione della scala mobile; per l’approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso; contro le politiche di privatizzazione; contro le spese militari dirette, indirette e indotte e la destinazione delle relative risorse alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti ed al salario garantito per disoccupati e sottoccupati; per la riduzione dell’orario a parità di salario". A Milano il ritrovo dei lavoratori sarà in piazza Cairoli alle 9.30.