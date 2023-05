Confermato lo sciopero dei mezzi per venerdì

Venerdì 12 maggio sarà più complicato del solito raggiungere Milano dai comuni dell'hinterland con i bus: è infatti stato confermato lo sciopero del personale di Autoguidovie. L'agitazione di 24 ore, pubblicata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dal sindacato Osr Faisa-Cisal.

Gli orari dei bus Autoguidovie per lo sciopero

I conducenti della società Autoguidovie potrebbero dunque incrociare le braccia lasciando a piedi i pendolari nei bacini di Milano, Pavia, Cremona, Monza Brianza (ma anche nel bolognese). Gli effetti reali della protesta dipenderanno dall'effettiva adesione, che si conoscerà il giorno stesso. La società ha informato che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea, dall'orario d'inizio servizio alle ore 8:29 e quelle dalle 15 alle ore 17.59. Tutte le altre corse invece non saranno garantite.

Regolari i mezzi Atm e i treni

Lo sciopero, a differenza di un altro in programma per fine mese (qui i dettagli), non riguarda il personale del trasporto pubblico locale milanese, quindi i mezzi Atm (metro, bus e tram) saranno regolari così come il trasporto ferroviario (Trenord e Trenitalia). Mentre pochi giorni dopo arriverà uno sciopero del personale di Italo Ntv.