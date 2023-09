Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari

Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, tram e bus) per lunedì 18 settembre 2023 è stato confermato anche dall'azienda, che ha pubblicato gli orari e le fasce di garanzia. L'agitazione era stata annunciata da tempo anche sul calendario degli scioperi del sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

A organizzare la protesta a livello nazionale sono i sindacalisti di Cub Trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa-Confail. Il personale addetto al trasporto pubblico dovrebbe incrociare le braccia per tutta la giornata, con diverse fasce di garanzia a livello territoriale.

Gli orari di metro e mezzi Atm per lo sciopero

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, stando a quanto riferito da Atm. Ovviamente, come sempre, i disagi reali si scopriranno soltanto quel giorno stesso e dipenderanno dall'effettiva adesione del personale (qui i dati sulle adesioni agli ultimi scioperi).

Quello stesso lunedì 18 settembre, sempre per 24 ore, si ferma in tutta la Lombardia (con interessamento anche dell'area di Bologna) il personale della compagnia di bus Autoguidovie. In questo caso l'agitazione è stata organizzata soltanto dalla sigla Osr Faisa-Cisal.

Fermi anche i bus di Autoguidovie e Movibus

Oltre ad Autoguidovie, a San Vittore Olona nel Milanese, lo stesso giorno, si ferma anche il personale di Movibus. Anche in questo caso, come nelle altre manifestazioni, bisognerà attendere l'adesione concreta ma vista la densità di appuntamenti sembra certo che per quel lunedì non mancherà una buona dose di disagi per i passeggeri.

Perché c'è sciopero dei mezzi Atm

Lo sciopero è stato proclamato per "per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all'organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".