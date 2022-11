Confermato lo sciopero dei mezzi: ecco gli orari di metro e bus Atm

L'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato una nota per confermare gli orari dello sciopero in programma per venerdì 2 dicembre. Si tratta di uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati a cui hanno aderito i sindacati Al Cobas, Cub trasporti e Usb..

Orari dei mezzi Atm per lo sciopero

Le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare tra le 8.30 e le 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per “rinnovo dei contratti ed aumento salari; introduzione salario minimo (12 € /ora); riduzione orario lavoro a parità salario; blocco spese militari ed investimenti per scuola, sanità pubblica, trasporti, salario garantito a disoccupati; piano edilizia residenziale pubblica; introduzione omicidio sul lavoro; contro riforma scuola; difesa diritto sciopero; tutela salute donne e contro discriminazioni; contro: privatizzazioni, l’autonomia differenziata tra regioni, l’economia di guerra”.