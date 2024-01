Confermato lo sciopero dei mezzi: gli orari di metro e bus Atm a Milano

Il primo sciopero dei mezzi del 2024 si farà. A Milano metro, bus e tram Atm saranno a rischio per diverse ore durante la giornata di mercoledì 24 gennaio. L'Azienda dei trasporti milanesi ha confermato la protesta e pubblicato le fasce orarie di garanzia ma come sempre gli eventuali disagi si scopriranno solo il giorno stesso della manifestazione e dipenderanno dall'adesione del personale.

Metro a Milano: gli orari dello sciopero Atm

L'agitazione avrà carattere nazionale ed è stata proclamata dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. "A Milano - scrive Atm - lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". I disagi riguarderanno anche la funicolare Como-Brunate, gestita dall'azienda milanese: lì lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Le motivazioni di Usb Lavoro Privato e Al Cobas

Come quasi sempre sono tante le ragioni che hanno portato i sindacalisti a manifestare. Per Usb Lavoro Privato la protesta serve "per affermare il libero esercizio diritto di sciopero; per il superamento salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo; per una legge sulla rappresentanza; per il blocco delle spese militari". Lo stesso sindacato protesta anche "per la mancata convocazione della medesima alle trattative per il rinnovo del Ccnl del settore".

Per Al Cobas lo sciopero è stato proclamato "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso minimo 1.600 euro netti mensili; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative".