Sciopero di 24 ore confermato: gli orari di metro, bus e tram a Milano

Sciopero dei trasporti confermato a Milano. Niente da fare: il muro che separa l'azienda Atm e l'amministrazione comunale dai lavoratori rappresentati dal sindacato Al Cobas resta in piedi. Per questo mercoledì 26 giugno i dipendenti del gruppo Atm scioperano per 24 ore.

È la terza volta nel giro di due mesi (dopo il 6 e il 31 maggio) che macchinisti, tranvieri e autisti rappresentati da Al Cobas sono pronti a rinunciare ad altre 24 ore di stipendio per fare sentire le loro richieste all'amministrazione dell'Azienda dei trasporti milanesi. Le intenzioni di sciopero sono state comunicate al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti martedì 4 giugno.

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero del 26 giugno

L'agitazione, ha comunicato Atm in una nota, "potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio".

I lavoratori Atm chiedono uno stipendio migliore

I sindacalisti, come hanno spiegato a MilanoToday il segretario e il vice segretario dell'Al Cobas milanese, Claudio Signore e Luigi Battipaglia, reputano gravissimo "l'atteggiamento di netta chiusura della dirigenza Atm" e anche la "totale indifferenza del Comune di Milano, nonostante le continue sollecitazioni ad aprire un tavolo e la nostra disponibilità a sospendere gli scioperi".

I lavoratori Atm chiedono più garanzie a livello economico ma non solo: sul tavolo delle trattative loro vorrebbero portare anche la questione sicurezza e l'organizzazione del servizio. Anche se è un cane che si morde la coda: perché stipendi bassi vuol dire carenza di personale e meno assunzioni, ovvero più orari di straordinario e turni più flessibili per il personale.

Nel dettaglio, l'Al Cobas sostiene che la questione salariale e le condizioni di lavoro siano "una vera emergenza sociale ancora una volta certificata dai recenti dati Istat: negli ultimi 10 anni i salari italiani diminuiscono sia in valore assoluto, sia in potere d'acquisto".

"Le nostre richieste non sono affatto velleitarie, ma - dicono - il 'minimo sindacale' per una giustizia sociale: 150 euro netti d'aumento mensili (+ 350 euro a livello nazionale) solo per i livelli produttivi e senza dare nulla in cambio". E ancora: "Diritto al godimento delle ferie; la fine dei privilegi, dei premi ad personam, delle una tantum, delle discriminazioni e dei salari d'ingresso da fame. Siamo contro gli accordi pirata di confederali e autonomi che peggiorano le condizioni di lavoro; l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; lo scippo dei riposi domenicali e della cerniera pasti", sostengono.

Lo sciopero anche contro i tagli delle corse Atm

Tra l'altro, stando alle loro denunce, "il taglio programmato di oltre 7% del servizio e le soppressioni quotidiane non programmate non riescono ad arginare la carenza di conducenti (almeno 500) e offrire un servizio di trasporto pubblico all'altezza. È come se - accusano - Atm scioperasse tutti i giorni contro gli utenti".

L'agitazione nelle ultime settimane ha raggiunto livelli più alti del solito, dopo che Atm e le organizzazioni sindacali confederali e autonome, il 13 maggio, "hanno sottoscritto un accordo 'ad excludendum', bocciato senza appello dalla stragrande maggioranza dei tranvieri (compresi gli iscritti a quei sindacati) con l'adesione di massa allo sciopero del 31 maggio", spiegano da Al Cobas.

"L'accordo più discriminatorio e punitivo mai sottoscritto - accusano dal sindacato - prevede, infatti, un 'premio' di 500 euro lordi (circa 335 netti) del quale però godranno solo poche centinaia di tranvieri essendone escluse le fasce più deboli dei lavoratori come, ad esempio, i fruitori di permessi per disabili, maternità e paternità, malati cronici, vittime d'infortunio ecc".