Sciopero dei mezzi di 24 ore: gli orari di metro, bus e tram Atm a Milano

Atm ha confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale (metro, bus e tram) in programma per lunedì 6 maggio 2024. Si tratta di una manifestazione nazionale che durerà 24 ore ed era stata anticipata da tempo dal portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'orario dei mezzi Atm per lo sciopero del 6 maggio

I sindacati coinvolti sono Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb, Al Cobas e Usb Lavoro Privato. "A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio", fa sapere l'Atm in una nota. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como Brunate, gestita da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Motivazioni dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero

Ogni sigla ha le sue ragioni per protestare. L'azienda di Foro Buonaparte ha provato a riassumerli in poche righe. Per Usb Lavoro Privato lo sciopero è stato proclamato "in relazione al mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 2027".

Per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sgb lo sciopero è stato proclamato per chiedere "un aumento salariale di 300 euro; riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl (Trasporto pubblico locale); blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl".

Per Al Cobas lo sciopero è stato proclamato "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l'abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro; per l'abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1.600 euro netti mensili, forti aumenti salariali indicizzati all'inflazione reale, riduzione dell’orario di lavoro; contro la privatizzazione e le gare d'appalto della gestione del pubblico servizio di trasporto locale; per un piano d'investimenti e di assunzioni straordinari in tutti i settori di pubblica utilità a partire dal trasporto pubblico; contro le morti sul lavoro, per la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro, posto guida compreso; blocco delle spese militari, contro la guerra e l'invio di armi in tutti gli scenari di conflitto e la conversione di tali risorse nei servizi di pubblica utilità; contro le grandi opere speculative, per la tutela dell'ambiente e per un piano concreto di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio".

Lo sciopero dei treni

L'agitazione del personale di metro bus e tram a Milano, arriva dopo un'altra serie di scioperi che coinvolgeranno il settore ferroviario, incluso i treni Trenord e Trenitalia (qui i dettagli).