Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari di metro, bus e tram. La diretta

Venerdì 16 giugno, il giorno dello sciopero dei mezzi (metro, tram e bus) di 24 ore è arrivato. A confermare la protesta dei lavoratori del gruppo Atm è la stessa azienda sul sito: dove annuncerà in diretta gli effettivi disagi provocati alla circolazione. Tutto dipenderà dall'effettiva adesione del personale. L'ultima volta di Al Cobas - il sindacato che ha indetto la manifestazione - a Milano ha aderito il 23% del personale e ci sono stati effettivamente dei disagi. Molto probabilmente ci saranno metro chiuse in anticipo e difficoltà alla circolazione dei mezzi di superficie (metro e tram). L'agitazione è stata preannunciata il 23 maggio sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Lo sciopero dei mezzi Atm (e Autoguidovie): orari

L'Atm, come sempre, garantisce il servizio in alcune fasce orarie. L'azienda di Foro Buonaparte in una nota ha confermato che le linee di superficie e metropolitane saranno garantite dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. In serata perciò potrebbero chiudere diverse linee (ma le informazioni dettagliate saranno comunicate solo pochi minuti prima dell'eventuale chiusure).

Oltre ai mezzi urbani, venerdì 16 giugno sono a rischio anche gli autobus Autoguidovie. In quel caso la protesta è stata organizzata dai sindacati Osr Faisa-Cisal. "Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite fino alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59", annuncia la nota.

Gli aggiornamenti dello sciopero in diretta su Twitter

Atm Informa su Twitter tiene aggiornati i passeggeri sugli eventuali disagi in diretta.

Venerdì 16/06 alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee. I mezzi saranno garantiti fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Sulla app daremo aggiornamenti in tempo reale: https://t.co/k1dcjLK9bf pic.twitter.com/fKCRJGOon8 — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) June 12, 2023

Perché c'è sciopero Atm a Milano

Lo sciopero è stato proclamato "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in appalto e/o subappalto; contro il progetto 'Milano Next', per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti".

E ancora: "Per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l'altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario".