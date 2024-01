Confermato lo sciopero dei mezzi: gli orari di metro Atm e treni a Milano

Il primo sciopero dei mezzi del 2024 si farà. A Milano metro, bus e tram (Atm) e treni (Trenord) saranno a rischio per diverse ore durante la giornata di mercoledì 24 gennaio. L'Azienda dei trasporti milanesi ha confermato la protesta e pubblicato le fasce orarie di garanzia ma come sempre gli eventuali disagi si scopriranno solo il giorno stesso della manifestazione e dipenderanno dall'adesione del personale.

Metro a Milano: gli orari dello sciopero Atm

L'agitazione avrà carattere nazionale ed è stata proclamata dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato e Al Cobas. "A Milano - scrive Atm - lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". I disagi riguarderanno anche la funicolare Como-Brunate, gestita dall'azienda milanese: lì lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine del servizio.

Le motivazioni di Usb Lavoro Privato e Al Cobas

Come quasi sempre sono tante le ragioni che hanno portato i sindacalisti a manifestare. Per Usb Lavoro Privato la protesta serve per sensibilizzare su temi che vanno dalla "sicurezza dei lavoratori e del servizio" all'introduzione del "reato di omicidio sul lavoro", passando per la "necessità - rivendicata dai sindacati - di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti".

E ancora, in un periodo in cui più volte le agitazioni sono state "stoppate" dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini, i lavoratori si battono per il "libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e per "una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali maggiori e le associazioni datoriali di categoria". Usb chiede un rinnovo contrattuale che preveda "parificazione dei trattamenti, nuovo inquadramento, salario minimo di 10 euro l'ora, sicurezza sul luogo di lavoro, più tutele della maternità e paternità e alla condizione femminile", oltre che "aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni" e interventi per la "tutela della salute e sicurezza".

Per Al Cobas lo sciopero è stato proclamato "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso minimo 1.600 euro netti mensili; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative".

Gli orari dei treni Trenord per lo sciopero

Lo sciopero interessa il anche il personale del gestore dell'infrastruttura FerrovieNord, motivo per il quale anche i treni Trenord sono a rischio. Le fasce orarie di garanzia andranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Potrebbero essere interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

S3 Milano Cadorna – Saronno,

S4 Milano Cadorna - Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S2 Milano Rogoredo – Seveso;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S12 Milano Bovisa – Melegnano;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee Ferrovienord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali: