Atm conferma lo sciopero a Milano: insolito l'orario dei disagi in metro

Lo sciopero dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, in programma per domenica 7 luglio, è stato confermato anche a Milano. Atm con una nota pubblicata nella serata di martedì, ha annunciato che metro, bus e tram saranno a rischio anche all'ombra della Madonnina per l'agitazione nazionale del sindacato Orsa. La novità sarà l'orario durante il quale i mezzi milanesi saranno a rischio: dalle 22 di domenica 7 alle 2 di lunedì 8 luglio. Scelta organizzativa, quella di Atm, che permetterà di ridurre al minimo i disagi per i passeggeri.

Gli orari dei mezzi Atm per domenica 7 luglio

"Il sindacato Orsa - scrive Atm - ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale nella tarda sera di domenica 7 luglio. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 22 del 7 luglio alle 2 dell'8 luglio. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate dalle 20 alle 24. Lo sciopero è stato proclamato 'per il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro Autoferrotranvieri'".

Lo sciopero dei treni nella stessa giornata

Quella di domenica 7 luglio sarà invece una giornata indimenticabile per chi aveva programmato viaggi con treni a livello nazionale e regionale perché è in programma anche uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà Trenord e Trenitalia. A confermare l'agitazione dei treni, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono le stesse Trenord e Trenitalia. "Dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb, E Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero", scrive Trenord. Tuttavia, sostiene l'azienda lombarda, "in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio". Questo benché le fasce orarie di garanzia non siano attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva.

"L'agitazione sindacale - scrive invece Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce; oppure fino alle ore 23.59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali".