Sciopero dei mezzi in arrivo: metro Atm e treni Trenord a rischio

Giovedì 2 dicembre si preannuncia come una di quelle giornate 'no' per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici e, di conseguenza, con i mezzi privati. È in programma uno sciopero generale nazionale che rallenterà e in alcuni casi fermerà del tutto i trasporti. A Milano sono a rischio i mezzi Atm (metro, tram e bus), i treni (sia quelli regionali di Trenord che quelli a lunga percorrenza di Trenitalia) e i bus di Autoguidovie.

A proclamare lo sciopero sono un insieme di sigle sindacali, alcune minori, altre più rappresentative (Sgc, Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas sardegna, Conf. Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit, Usi Unione sindacale italiana). L'adesione alla protesta si saprà soltanto il giorno stesso, per cui non è facile prevedere in anticipo gli eventuali disagi.

Come anticipato sul portale del ministero dedicato a questo tipo di manifestazioni, l'agitazione avrà durate diverse a seconda del settore coinvolto. Da un lato, alcuni lavoratori si potrebbero fermare per 24 ore: comparto aeroportuale e quello ferroviario, dalle 21 di mercoledì primo dicembre alle 21 di giovedì 2. Dall'altro lato i dipendenti del trasporto pubblico locale (a Milano Atm) incroceranno le braccia per 24 ore ma con modalità diverse di città in città. Possibile protesta anche del personale di Autostrade, dalle 22 di mercoledì alle 22 di giovedì. E anche alcune sigle di taxi.