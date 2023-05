Sciopero generale confermato: gli orari di metro, treni e bus a Milano

Metro, bus e tram Atm, treni Trenord e Trenitalia, autobus Autoguidovie, taxi: venerdì 26 maggio, a causa dello sciopero generale, sono a rischio praticamente tutti i mezzi di trasporto pubblico. A Milano la circolazione stradale con molta probabilità sarà da bollino rosso per via del ricorso alle auto private. L'agitazione, che ha carattere nazionale, è stata proclamata dal sindacato Usb, come annunciato sul sito del ministero dei Trasporti e delle infrastrutture. Molteplici le ragioni per le quali è scattata la protesta: da quelle più generali come il coinvolgimento dell'Italia nella guerra in Ucraina, a quelle più specifiche come la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, e aumenti salariali di 300 euro.

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero

A Milano, come conferma l'Azienda dei trasporti milanesi, il servizio delle linee di superficie (bus, filobus e tram) e metropolitane Atm sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. L'effettivo stop alla circolazione dipenderà come sempre dall'adesione del personale: l'ultima volta che Usb ha incrociato le braccia, il 17 febbraio insieme al Cobas, si è fermato il 25,35% dei lavoratori.

Fasce di garanzia per i bus Autoguidovie

Per quanto riguarda Autoguidovie, le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59. Cosi come il servizio della funicolare Como Brunate, gestito da Atm, sarà garantito fino alle 8.30 e tra le 16.30 e le 19.30.

L'orario dei treni Trenord per venerdì 26 maggio

A rischio anche i treni Trenord, anche per uno sciopero locale. La ragione è l'adesione alla protesta del personale delle Ferrovienord Spa, quello che gestisce l'infrastruttura dove si muovono i convogli regionali. Lo spiega bene l'azienda di piazzale Cadorna in una nota: dalle ore 00.00 alle 23.59 di venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord Spa e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord

Brescia/Iseo – Edolo

Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da Ferrovienord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia.

I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 9 alle 1.59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia. Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Ferrovienord saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

• viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

Attenzione: dalle ore 21 sulle linee a gestione esclusiva Ferrovienord Spa e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

Per le linee circolanti sull’infrastruttura di Rfi saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia:

• viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le 9 e termine corsa entro le ore 10. Alle ore 18 è prevista la ripresa del servizio.

Per i treni a gestione mista FerrovieNord/Rfi, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop:

• tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1);

• tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Nella fascia oraria 9 - 17, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Orario dei treni Trenitalia per lo sciopero

Per quanto riguarda i treni di Trenitalia, stando a quanto informano sul sito, dalle 9 alle 17 sciopera il personale del Gruppo Fs Italiane a esclusione della Regione Emilia - Romagna. "Non sono previste modifiche alla circolazione per i treni a lunga percorrenza. I treni regionali - scrivono - possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. È attivo un call center 800 89 20 21".