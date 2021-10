Sciopero dei mezzi di 24 ore in arrivo: gli orari di metro e bus Atm

Lunedì 11 ottobre sarà il caos per tutti i trasporti pubblici in Italia per via dello sciopero generale proclamato da diverse sigle sindacali. I lavoratori dei mezzi Atm di Milano - quindi metro, bus e tram - incroceranno le braccia in segno di protesta per diverse ore, garantendo solo alcune fasce di garanzia del servizio.

A fermarsi saranno tutti quei dipendenti rappresentati dalle sigle Cub Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas, che hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati.

Gli orari dello sciopero della metro

L'agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane - secondo quanto comunicato da Atm in una nota - è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Atm, nel rispetto delle disposizioni in materia d’informazione all’utenza, ha anche pubblicato (qui) le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.

Motivazioni dello sciopero

Le singole organizzazioni sindacali hanno spiegato in modo diversificato le ragioni dello sciopero, tra queste: l’opposizione a tutti i licenziamenti, all’introduzione del green pass, alla lotta alle discriminazioni ed alla precarietà, per la richiesta di garanzia del reddito e di sicurezza sul lavoro: "Contro le politiche del Governo Draghi e dell’Unione Europea in quanto rivolte a scaricare la crisi sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici ad esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere finanziario".

Gli orari delle Linee AGI per lo sciopero

Potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14:59 e dopo le 18. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15:00 alle 17:59. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito di Autoguidovie.

Lo sciopero della Funicolare Como - Brunate

L’agitazione del personale viaggiante della Funicolare Como – Brunate è possibile dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per la Funicolare di Como - Brunate sul sito internet del servizio alla sezione: “Adesione scioperi”.