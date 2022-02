Maxi sciopero dei mezzi di 24 ore: orari di metro, bus e tram a Milano

È in arrivo una giornata difficile per i passeggeri dei mezzi Atm (metro, bus e tram) a Milano, a causa di un maxi sciopero che vede tantissime sigle sindacali unite in una sola grande protesta. Per venerdì 25 febbraio le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore a livello nazionale, come conferma la pagina dedicata del Mit.

Nella stessa giornata, e con motivazioni riconducibili al rinnovo del Ccnl, sono stati proclamati scioperi anche da parte di Cub trasporti, con altri sindacati di base (Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas) ha indetto uno sciopero di 24 ore a sostegno della propria piattaforma rivendicativa. Sulla stessa barca - come comunica Atm in una nota - i sindacati Slm Fast Confsal, Sama Faisa Confail hanno dichiarato, pur separatamente, scioperi di 4 ore, che interesseranno il personale di esercizio nella fascia mattinale, indicando ulteriori motivazioni relative, rispettivamente, alla vertenza della retribuzione da riconoscere nelle giornate di ferie e per la revisione delle retribuzioni, la sicurezza, la revisione dell’orario e l’organizzazione del lavoro.

Sciopero: gli orari delle linee Atm (metro, bus e tram)

Lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Tutto chiaramente dipenderà dall'adesione ma visto il numero di sindacati coinvolti non è difficile immaginare che il personale Atm potrebbe aderire in percentuali elevate. L'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestito da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto “per il mancato rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri – Tpl mobilità e il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative sia salariali”.