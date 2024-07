Arriva un altro sciopero dei trasporti di 24 ore senza orari garantiti

Quella di domenica 7 luglio sarà una giornata indimenticabile per chi aveva programmato viaggi con treni a livello nazionale e regionale: è in programma uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà Trenord e Trenitalia. Non solo: a Milano e nelle varie città italiane per lo stesso giorno è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale, quindi anche metro, bus e tram saranno a rischio.

Gli orari dei treni Trenord e Trenitalia

A confermare l'agitazione dei treni, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono le stesse Trenord e Trenitalia. "Dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb, E Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero", scrive Trenord. Tuttavia, sostiene l'azienda lombarda, "in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio". Questo benché le fasce orarie di garanzia non siano attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.



"L'agitazione sindacale - scrive invece Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce; oppure fino alle ore 23.59 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali".

"In alternativa - continua Trenitalia - possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app aziendale e il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di Assistenza clienti".

Lo sciopero dei mezzi Atm a Milano

Domenica 7 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Anche a Milano quindi metro, tram e bus Atm potrebbero essere a rischio. A comunicarlo è il ministero sul calendario dedicato agli scioperi ha pubblicato l'evento.

A organizzare l'agitazione è il sindacato Orsa trasporto pubblico locale. Avrà una durata di 4 ore ma le fasce orarie garantite varieranno da città in città. A Milano, Atm, ancora non ha pubblicato nel dettaglio gli orari dei mezzi per la giornata. La quantità di disagi corse 'saltate', come sempre, dipenderanno dall'effettiva adesione del personale. Un dato che viene comunicato all'azienda la mattina stessa dello sciopero.