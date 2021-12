Sciopero generale: treni Trenord a rischio per lo stop di Ferrovienord e Rfi

Giovedì 16 dicembre, in occasione dello sciopero generale, i gestori delle infrastrutture Ferrovienord e Rfi potrebbero fermarsi e questo provocherà non pochi disagi anche ai treni Trenord, il cui personale non manifesterà.

In una nota la società spiega che "Trenord non è interessata dallo sciopero generale indetto per la giornata del 16 dicembre. Tuttavia, potrebbero aderirvi i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, Ferrovienord e Rfi. In tal caso la circolazione dei treni potrà subire ripercussioni".

Le fasce di garanzia di Trenord per il 16 dicembre

"Saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 fino alle 21, arriveranno a destinazione i treni partiti dopo le 6 ed entro le 9, per la fascia mattutina, e partiti dopo le 18 ed entro le 21, per la fascia serale. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni - spiega Trenord - saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor".