Lo sciopero dei mezzi coinvolgerà anche i treni Trenord

Lo sciopero di venerdì 16 settembre non coinvolgerà solo il personale Atm (metro, bus e tram) ma anche quello di Ferrovienord (con ripercussioni treni Trenord). Per questo motivo la giornata si preannuncia particolarmente 'nera' per i pendolari che ogni giorno raggiungono Milano coi mezzi.

Gli orari dei treni Trenord per lo sciopero

A comunicare gli orari dei treni Trenord, ci ha pensato la stessa azienda con una nota. "Dalle 9.01 alle 16.59 - scrivono - è previsto uno sciopero, che non interessa le fasce orarie di garanzia, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord Spa. L'agitazione sindacale potrebbe, in quel caso, generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord".

Nel dettaglio saranno interessati i treni circolanti su rete Ferrovienord:

S2/S4 Milano Cadorna – Mariano/Camnago

S3 Milano Cadorna - Saronno

Milano Cadorna - Asso

Milano Cadorna - Como Lago

Milano Cadorna - Novara Nord

Milano Cadorna - Varese/Laveno

Brescia/Iseo – Edolo

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali:

Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi - Malpensa Aeroporto

S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona

Saranno invece possibili delle ripercussioni nei tratti a gestione mista, in particolare sulle linee:

S1 Saronno - Milano Passante - Lodi

S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate

S13 Milano Bovisa – Pavia

Non saranno coinvolti i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria Rfi.

Da Trenord poi precisano che i treni circolanti esclusivamente sulle linee Ferrovienord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni a gestione mista, in arrivo/partenza da/per la rete di Rfi, vale l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di cancellazione dei treni, per i soli collegamenti aeroportuali, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1)

Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50

"Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l'app di Trenord", conclude l'azienda.