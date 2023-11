Sciopero dei trasporti: gli orari dei treni Trenord e Trenitalia

Benché non sia chiaro se i sindacati accetteranno o meno le indicazioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - che ha precettato la protesta facendola diventare di 4 ore dalle 9 alle 13 - le aziende Ferroviarie hanno messo le mani avanti pubblicando le fasce orarie garantite per lo sciopero di venerdì 17 novembre. Ecco dunque gli orari dei treni per la giornata di quello che in origine pretendeva di essere uno sciopero generale del settore pubblico e privato.

Gli orari dei treni Trenord per lo sciopero

Lo sciopero nazionale non coinvolge il personale di Trenord ma "potranno aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture, Ferrovienord Spa e Gruppo Fs Italiane. L'eventuale interruzione delle linee ferroviarie, potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord".

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie per i soli collegamenti aeroportuali:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1)

tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. "Segnaliamo inoltre che - scrive Trenord in una nota - i treni circolanti esclusivamente sulle linee di FerrovieNord, in corso di viaggio alle ore 9 e alle ore 21 arriveranno a termine corsa; Per quanto riguarda, invece, i treni che percorrono entrambe le infrastrutture (FerrovieNord e Rfi), i clienti sono invitati a considerare l’orario di partenza/arrivo nelle stazioni di Milano Bovisa e Seregno (es. i treni con orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno, dopo le ore 9 e dopo le 21, potrebbero non essere effettuati)".

Gli orari dei treni Trenitalia per lo sciopero

In un comunicato Trenitalia ha informato i passeggeri che per via dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane (comprendente Trenitalia e Trenitalia Tper) dalle ore 0:01 alle ore 20:59 di venerdì 17 novembre ci saranno disagi. Per questo sarà attivo il call center 800 89 20 21

"I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Sono garantiti - scrive l'azienda - i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali - come in questo caso, ndr dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, Trenitalia Tper, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie".