Sciopero dei trasporti confermato: orari dei treni e la lista dei garantiti

Lunedì 22 aprile ci sarà uno sciopero che coinvolgerà il settore dei trasporti, in particolar modo il personale ferroviario. I treni gestiti da Trenord e Trenitalia saranno a rischio per 23 ore, come comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'agitazione, proclamata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie, è stata confermata dalle aziende interessate. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale (Tpl), quindi i mezzi Atm sotto la Madonnina, lunedì 22 aprile sarà tutto regolare.

I treni garantiti da Trenord per lo sciopero: gli orari

"Da lunedì 22 dalle ore 3 alle ore 2 del 23 aprile 2024, è stato proclamato uno sciopero del servizio regionale in Lombardia che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni", scrive Trenord sul proprio sito.

"Negli orari 6-9 e 18-21 potranno viaggiare i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti. Attenzione! - avverte l'azienda -. Nella fascia serale i treni con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 21 non potranno essere garantiti".

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Lo sciopero dell'altavelocità

Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato un'agitazione di 8 ore in Veneto del personale Trenitalia. Capitreno, macchinisti e capi servizi treno incroceranno le braccia dalle 9.01 alle 17. Uno sciopero che coinvolge anche i treni dell'altavelocità e che probabilmente avrà ripercussioni anche sui convogli che collegano Milano e le città venete.