Sciopero dei trasporti confermato: le 24 ore senza fasce orarie di garanzia

Tutto confermato: ci sarà uno sciopero dei treni di 24 ore e senza fasce orarie di garanzia. Inizia sabato 23 marzo e finisce domenica 24, dalle 21 alle 21. Sarà nazionale e coinvolge i treni Trenord e i treni Trenitalia. Dopo lo sciopero Atm (con metro, bus e tram coinvolti) di venerdì 22, Milano completa così la sua tre giorni di agitazioni nel settore dei trasporti.

L'agitazione, preannunciata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata da Cub Trasporti e Sgb, ha carattere nazionale e coinvolgerà il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria. Sul sito del ministero spiegano che sarà a rischio tutto il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia.

L'orario dei treni Trenord per lo sciopero

"I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 marzo 2024", ribadisce Trenord in un comunicato che conferma l'agitazione. "Il Servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Sabato sera - specificano - viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22".

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Tra l'altro, domenica 24 marzo, in occasione della Stramilano, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti;

dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti.

"Restano invariate le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate", scrive Trenord.

Come sempre in questi casi, maggiori dettagli saranno disponibili sul sito Trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in 'real-time' tramite l'app.

L'orario dei treni Trenitalia per lo sciopero

Trenitalia ha comunicato in una nota che è attivo un call center gratuito - 800 89 20 21 - per informazioni. "Dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 21 di domenica 24 marzo - ribadiscono - è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs e Trenord. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero, rimborsi, collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo Fs e Trenord, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie"