Sciopero a Malpensa: i disagi in programma per inizio settembre

Il personale incaricato della pulizia dell'aeroporto Malpensa di Milano, società Dusmann, sciopera. La protesta sarà messa in atto per tutta la giornata di martedì 6 settembre, con tutte le conseguenze e i disagi per gli utenti dello scalo che questo potrà comportare.

Ad annunciare lo sciopero è il portale dedicato del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. I lavoratori incroceranno le braccia dalla mezzanotte del 6 alla mezzanotte del 7.