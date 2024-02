Caso Pifferi, avvocati penalisti di Milano in sciopero dopo l'indagine sulle psicologhe

Uno sciopero dall’impatto senz’altro forte che aggiunge un tassello alla complicata vicenda che ruota attorno al caso di Alessia Pifferi, la mamma della piccola Diana lasciata a morire di stenti nella sua culla. Una storia processuale con risvolti che vanno oltre l’accusa di omicidio volontario, con recenti ramificazioni che hanno fatto sì che venisse aperto un secondo fascicolo, un’indagine parallela che vede al centro le psicologhe che hanno seguito Pifferi in carcere e la sua avvocata.

La vicenda si è fatta più intricata proprio dopo le recenti accuse, mosse sin da subito dal pm Francesco De Tommasi che ha puntato il dito contro le professioniste di San Vittore perché avrebbero aiutato Alessia Pifferi a manipolare la sua storia. La storia di come e perché in quel luglio di due anni fa la donna avrebbe lasciato la bambina di 18 mesi da sola in casa per giorni. Le accuse nei confronti delle dottoresse sono di falso e favoreggiamento per aver svolto una consulenza che non sarebbe stata oggettiva, ma che avrebbe puntato all’incapacità di intendere di Pifferi. Al centro della vicenda anche il test fatto dalle due professioniste che ha certificato un grave deficit all’imputata, un quoziente intellettivo molto basso, pari a 40. Test fatto, secondo il pm, senza avere il titolo per poterlo eseguire. La tesi di De Tommasi sostiene che le due avrebbero spinto per l'ottenimento della richiesta di perizia psichiatrica, che con questi elementi alla mano sarebbe stata più facilmente approvata.

Ma l’inchiesta bis ha aperto una voragine tra accusa e difesa, tra magistrati e nell’ambito degli operatori carcerari. La prima a non condividere l’iter di De Tommasi è stata la pm Rosaria Stagnaro, coassegnataria del fascicolo Pifferi, che ha rinunciato formalmente al caso perché non era stata messa a conoscenza dell’apertura della seconda indagine, quella sulle psicologhe. Ma anche perché non condivideva l’idea del collega. A scatenare la bufera anche 102 tra operatori, associazioni e volontari che lavorano nelle carceri e che hanno scritto una lettera indirizzata ai vertici della magistratura di sorveglianza e alla procura generale. “Chi lavora in carcere sa bene che il problema più grande con cui si sta confrontando il sistema penitenziario è la gestione di una popolazione detenuta con un altissimo tasso di malattia psichiatrica, anche grave, o con ritardo cognitivo”, si legge.

La palla è passata, ora, agli avvocati penalisti, in particolare a quelli che lavorano per la difesa di chi è dietro le sbarre a cui spesso non vengono riconosciuti i problemi psichici. Per questo la categoria ha annunciato uno sciopero: braccia incrociate per i penalisti milanesi il prossimo 4 marzo. Un giorno importante anche per il processo Pifferi perché in quella stessa giornata verrà depositata la perizia psichiatrica su Alessia ordinata dalla Corte d’Assise.