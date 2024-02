Niente straordinari e sciopero: ghisa contro il comune, rischio caos a Milano

Ghisa vs comune. Continua la mobilitazione della polizia locale contro la decisione di palazzo Marino di riorganizzare il corpo e, soprattutto, aumentare le pattuglie in servizio nei turni serali e notturni. Per questo, come ha reso noto Gianmarco Aiello del sindacato Uil-Fpl Milano, "l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha scelto di proseguire la lotta con uno sciopero generale di tutti i turni ordinari di lavoro che si terrà il 20 febbraio".

Quel giorno, e non è un caso, a Milano ci sarà la partita tra Inter e Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Non è la prima volta che i ghisa incrociano le braccia in concomitanza di una partita: già lo scorso 14 gennaio, infatti, l'astensione del lavoro era avvenuta la sera di Milan-Roma. Mentre il 4 febbraio - giorno di Inter-Juventus al Meazza - era invece stata organizzata l'assemblea sindacale durante la quale è poi stata decisa la nuova data dello sciopero.

Gli agenti, come ha spiegato lo stesso Aiello, hanno indetto una nuova assemblea sindacale l'11 febbraio, quando in città è in programma Milan-Napoli, dalle 16 alle 24. Per i ghisa anche il blocco degli straordinari dal 20 al 26 febbraio, durante la settimana della moda.