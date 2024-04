Salta lo sciopero della polizia locale: in arrivo lo stop ufficiale

Ancora nessun accordo tra Comune e sindacati che si sono riuniti nuovamente ieri, 2 aprile, senza raggiungere conclusioni. Si attende per oggi il differimento dello sciopero della polizia locale programmato per domenica 7 aprile, giorno in cui si svolgerà la Milano Marathon. Un'altra agitazione dei vigili urbani bloccata anche questa volta perché l'evento in programma vedrà la partecipazione di migliaia di milanesi e sarà, quindi, necessaria la presenza di un numero elevato di ghisa. Negli ultimi mesi sono stati già tre i differimenti e una precettazione.

Il contenzioso tra Amministrazione comunale e rappresentanti sindacali è l'accordo del 2002. Ormai disdetto, questo stabiliva una serie di norme che regolamentavano l'uso dei vigili urbani negli uffici o in strada e nei turni diurni, serali e notturni. L'accordo prevedeva che se la somma tra età e anni di lavoro dell'agente raggiungesse una certa soglia, diminuivano i turni in strada e in orari notturni. Come spiegato diverse volte dal sindaco di Milano Beppe Sala, anche nell'ultima diretta su Instagram, l'obiettivo è fare in modo che vi siano più ghisa per le strade e di notte per fronteggiare quella che sembra diventata ormai l'emergenza sicurezza in città.

Per i sindacati della polizia locale di Milano quell'accordo del 2002 era sacro. Andava mantenuto in vigore ed eventualmente andava aperta una trattativa con l'Amministrazione comunale.