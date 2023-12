Sciopero dei mezzi, scatta la mossa del ministero. Salvini: "Ridotto da 24 a 4 ore"

Non salta del tutto ma sarà fortemente ridotto lo sciopero dei trasporti di 24 ore di venerdì 15 dicembre. Il fatto è stato reso noto dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che nella tarda serata di martedì ha fatto sapere di aver firmato un documento per ridurre gli orari di astensione dal lavoro.

"Ho firmato per evitare lo sciopero di 24 ore del sciopero del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l’Italia venerdì prossimo". Ha detto Salvini, in un video postato su Instagram. "Il diritto allo sciopero - ha aggiunto Salvini - per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere garantire la mobilità e l’utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto".

La decisione di Salvini è arrivata al termine di un confronto con i sindacati durato tutta la giornata. Martedì pomeriggio, al termine di un tavolo durante il quale era emersa l'ipotesi della precettazione, la Usb aveva fatto sapere che avrebbe chiesto un incontro urgente a Meloni "per capire se questa aggressione al diritto di sciopero è volontà comune di tutto il governo". Non solo, l'Unione sindacale di base aveva annunciato che disubbidirà scioperando per 24 ore. Inoltre i sindacati si rivolgeranno al Tar.

Lo sciopero dei mezzi e gli orari

Lo sciopero era stato proclamato da varie sigle sindacali (Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato). Inizialmente l'agitazione era stata programmata per il 15 novembre, ma era stata rinviata in seguito alla precettazione del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. I lavoratori chiedono un aumento degli stipendi, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l'adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni.

A Milano inizialmente l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane" era stata annunciata dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio". Sempre inizialmente erano state previste due le fasce di garanzia: da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata invece si rischiava lo stop. Attualmente non è chiaro quali saranno gli orari in cui la metro funzionerà, qualche dettaglio in più arriverà nelle prossime ore.

Lo sciopero dei treni

Il 14 dicembre, invece, va in scena l'agitazione dei lavoratori Trenord indetta dai sindacai Uilt Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie. A rischio stop staranno i treni che si muovono in tutta la regione, con i ferrovieri che incroceranno le braccia dalle 9.01 alle 16.59. Stando a quanto spiegato dalla stessa Trenord in una nota, "il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni".