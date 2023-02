"No agli esuberi": il presidio dei lavoratori ex Alitalia

"Da Alitalia a Ita migliaia di esuberi nonostante un'evidente continuità. La giustizia non subisca le torsioni pretese dai ministri". È quanto si leggava su uno striscione affisso dai partecipanti al presidio della Confederazione unitaria di basa - trasporti, che si è svolto davanti al tribunale del lavoro di Milano, nella mattinata di martedì 21 febbraio.

I rappresentanti della Cub Trasporti, tra cui il segretario nazionale Antonio Amoroso, erano insieme ai lavoratori ex Alitalia davanti alla sede del tribunale, dove era in corso la discussione della causa in merito al riconoscimento della continuità lavorativa tra Alitalia e la newCo Ita Airways, per rispondere alla richiesta di legittimare o meno l'esclusione dei lavoratori Az dal passaggio in Ita Airways.

Il giudice del lavoro ha eccepito il diritto di consegnare la documentazione che certificasse la cessione del ramo d'azienda a Ita Airways, di fatto accogliendo il parere espresso dalla Commissione europea sulla discontinuità tra le due compagnie aeree. Cub Trasporti ha ribadito la propria determinazione nel proseguire con le iniziative di mobilitazione, ritenendo "inaccettabili le politiche industriali proposte dal nuovo CdA Ita". Un prossimo sciopero di 24 ore, per questo e altri punti all'ordine del giorno, è stato proclamato per il comparto aereo-aeroportuale e indotto nella giornata di venerdì 17 marzo, oltre allo stato di agitazione (sciopero dello straordinario) dal 18 marzo al 5 aprile.