Sciopero dei trasporti di 24 ore nel Milanese: gli orari garantiti

Per tutta la giornata di lunedì 17 giugno il servizio dei pullman Movibus a Milano e nel Milanese sarà a rischio: è infatti in programma uno sciopero di 24 ore. A confermarlo è da un lato il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel calendario dedicato e l'azienda stessa che si occupa principalmente del collegamento dei territori dell'area nord ovest della Città Metropolitana di Milano. Lo sciopero non riguarda Atm - quindi metro, tram e bus in città saranno regolari - e non coinvolge nemmeno le compagnie ferroviarie: i treni si fermano per 23 il giorno prima.

"La segreteria territoriale di Ugl-Fna ha comunicato la proclamazione di uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Movibus per la giornata di lunedì 17 giugno", scrive l'azienda. Si sciopera per varie tematiche, spiegano: "relazioni industriali, composizione turni di lavoro, tempi di percorrenza, velocità commerciale, mancata distribuzione dei consuntivi su medie plurisettimanali a partire dal gennaio 2011, cambi turni e straordinari obbligatori, scarsa manutenzione dei mezzi, mancanza di personale operatori di esercizio, turni per patologie, part time, anzianità di servizio, adeguamento retributivo alle variazioni del costo della vita, revisione del premio di risultato dell'anno 2022, richiesta di pagamento delle ore di supero nastro non pagate nelle ore di ritardo, reperibilità telefonini".

Le fasce orarie garantite da Movibus

Lo sciopero coinvolgerà gli autisti ma ci saranno delle fasce orarie di garanzia: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Negli altri orari i mezzi sono a rischio, ma dipenderà dall'adesione. L'ultimo sciopero indetto da Ugl-Fna aveva registrato un'adesione del 30%. Operai e impiegati, invece, potrebbero invece astenersi dalla prestazione lavorativa l'interna giornata del turno di lavoro programmato.

I collegamenti di Movibus

Movibus copre 25 autolinee interurbane oltre a un servizio a chiamata. La società in tutto compre circa 900 fermate, diversi interscambi con il trasporto ferroviario (Magenta, Legnano, Parabiago, Vanzago, Rho, Vittuone, Castano Primo, Pregnana Milanese, Vanzaghello e Santo Stefano Ticino) e quattro con la metropolitana Atm (M1 Rho Fiera, M1 Molino Dorino, M1 Lampugnano, Cadorna M1 e M2). I comuni serviti sul territorio sono in tutto 41 compresi geograficamente tra il fiume Ticino e l'autostrada dei Laghi: Legnano, Rho, Parabiago, Lainate, Magenta, Settimo Milanese per un bacino di utenza di oltre 500mila abitanti esclusa Milano.