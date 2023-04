Revocato lo sciopero dei mezzi Atm: metro e bus saranno regolari a Milano

Il trasporto pubblico a Milano (metro, bus e tram Atm) sarà regolare durante la settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone. È stato infatti revocato lo sciopero in programma per mercoledì 19 aprile. Lo ha comunicato la stessa Azienda dei trasporti milanesi con una nota.

"L'intesa è raggiunta, ora possiamo revocare lo sciopero del 19 aprile", così dichiarano Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl Tpl, Orsa Tpl di Atm, a seguito dell’accordo siglato con l'azienda. "Dopo una lunga e complicata trattativa si sono trovate le soluzioni per diversi problemi, quali quello di un riconoscimento economico in busta paga di 50 euro mensili per ogni lavoratore del Gruppo Atm, l'erogazione per tutti di una 'una tantum' dal valore di 200 euro", la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e da ultimo, ma non in ordine di importanza, un riconoscimento economico per le giornate di ferie pregresse, continuano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

"Nelle prossime settimane, a ritmi serrati, proseguiranno le trattative con Atm (nell'ottica di un sistema di relazioni partecipativo) per la definizione di un nuovo premio di risultato e per l'adeguamento della contrattazione aziendale in essere al fine di rispondere in maniera ancor più puntuale alle mutate esigenze, tanto dei lavoratori quanto a quelle di trasporto dei cittadini milanesi" chiosano le sigle sindacali, sottolineando come al tavolo della trattativa, quando prevale la ragionevolezza, vi sia sempre la possibilità di trovare soluzioni ai problemi.

Per venerdì 15 è invece in programma uno sciopero del trasporto ferroviario a livello nazionale. In Lombardia si fermeranno i treni Trenord e Trenitalia.