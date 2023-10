Sciopero dei rider a Milano, la protesta contro le paghe e l'algoritmo dell'app

Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo indetto da Nidil-Cgil a Milano per lunedì 16 ottobre. I lavoratori contestano soprattutto gli algoritmi su cui si basano le applicazioni, che, secondo il sindacato, essendo elaborati in funzione del solo aumento degli ordini, creano pressioni psicologiche sui lavoratori esponendoli a situazioni di rischio d'incolumità sulla strada.

La piattaforma dello sciopero è, quindi, anzitutto una maggior trasparenza dell'algoritmo; e poi condizioni economiche giuste, sia per la paga sia per la retribuzione dei tempi d'attesa, e maggior tutela della sicurezza dei rider. Secondo Nidil-Cgil sono ormai molte le sentenze dei tribunali secondo cui ai rider va riconosciuta la tutela prevista dal rapporto di lavoro subordinato.

A mezzogiorno di lunedì è in programma un corteo dei rider in bicicletta. Dopo il ritrovo davanti alla Camera del Lavoro di corso di Porta Vittoria toccherà il Tribunale, percorrerà i bastioni (viale Bianca Maria e Bastioni di Porta Venezia) e arriverà in via Pirelli concludendosi davanti alla sede di Glovo.