Sciopero dei trasporti confermato ma per Trenord c'è una speranza

Lo sciopero del trasporto ferroviario previsto per il fine settimana è stato confermato: quindi i dipendenti di Trenitalia e Trenord potrebbero incrociare le braccia tra le 21 di sabato 4 maggio e le 21 di domenica 5. Il tutto, trattandosi di un weekend, senza fasce orarie di garanzia per i treni. Tuttavia, per la compagnia ferroviaria regionale lombarda - Trenord - c'è una speranza: la protesta è organizzata da un sindacato poco o per nulla rappresentativo dei dipendenti dell'azienda di piazzale Cadorna, e l'adesione del personale potrebbe essere quasi irrilevante per la qualità del servizio, che in tal caso sarebbe garantita normalmente.

Il caso di Trenord per lo sciopero del weekend

A dare la conferma di questa rilevante novità è la stessa Trenord. "L'organizzazione Cat ha proclamato uno sciopero nazionale che interessa il trasporto ferroviario. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia - sostiene l'azienda lombarda - si segnala che la sigla Cat non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio".

"Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia", spiegano. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sull'app di Trenord. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto

Gli orari dei treni Trenitalia per lo sciopero

Lo sciopero dei treni, dicevamo, andrà avanti dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle 20.59 di domenica 5 maggio. Riguarda anche il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper. "I treni - informa Trenitalia - possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".

"I viaggiatori - prosegue la nota - potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo Fs e Trenord, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie". Per l'occasione sarà attivo un call center gratuito 800 89 20 21.

Lo sciopero dei mezzi Atm (metro e bus) a Milano

Superato il fine settimana, lunedì 6 maggio, lo sciopero cambia ambito ma non settore. Quel giorno incrociano le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale. A Milano Atm ha confermato l'agitazione sul proprio sito. Metro, bus e tram saranno a rischio per tutta la giornata ma con fasce orarie garantite (dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio). Qui i dettagli.