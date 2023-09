L'azienda taglia gli aumenti e scatta lo sciopero

In sciopero per 16 ore: questa la scelta dei lavoratori dell’azienda Sarg di Bollate, che progetta macchinari e soluzioni per diversi settori industriali. Al centro della protesta la decisione dell’azienda di assorbire nel superminimo individuale gli aumenti del Ccnl. Ad annunciare lo sciopero la Fiom Cgil, sindacato dei lavoratori operanti nelle imprese metalmeccaniche. Fino a ora i lavoratori hanno scioperato per 4 ore. "I lavoratori hanno deciso di scioperare anche perché la proprietà ha fatto capire loro che sono solo una voce di costo fisso in azienda, ledendone la loro dignità", afferma a MilanoToday Emanuela Morosi, di Fiom Cgil.

“Si tratta di una scelta inaccettabile - dicono i sindacati -. La Sarg è un’azienda con una situazione economica più che solida, tanto che ha deciso di investire nell’affitto di un nuovo capannone. Ben diversa è la condizione dei 60 lavoratori, che devono fare I conti con l’aumento delle bollette e l’erosione del potere d’acquisto dei salari”.

L’azienda è “sorda”, proseguono i sindacati che si dicono indignati per questa scelta che inficia sulle tasche dei lavoratori, per troppo tempo non ascoltati. La scelta, quindi, drastica di bloccare tutto e protestare per ben 16 ore, stoppando anche gli straordinari.

"Dopo 30 anni, la nuova proprietà ha preso questa improvvisa decisione - spiega Emanuela Morosi -. E non è tutto: i nuovi dirigenti non hanno mai tenuto conto delle condizioni di vita dei lavoratori che stanno affrontando l'inflazione. Per esempio, non hanno mai aderito a bonus bollette e benzina".